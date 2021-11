Zwei Tage Warnstreik an der Uni Erlangen

Im Tarifkonflikt im Öffentlichen Dienst der Länder hat die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi die Beschäftigten an der Universität Erlangen zu einem zweitägigen Warnstreik aufgerufen. Der Ausstand soll heute mit Beginn der Frühschicht starten und bis zum Ende der Nachtschicht am frühen Samstagmorgen dauern.

Demonstration und Kundgebung geplant

Aufgerufen sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Uni-Klinikums sowie der Friedrich-Alexander-Universität und des Studentenwerks Erlangen-Nürnberg. Heute wollen die Streikenden zudem mit einer Demonstration auf ihre Forderungen aufmerksam machen. Sie versammeln sich um 8.00 Uhr an der Palmeria am Ulmenweg, um 9.15 Uhr beginnt die Streikdemonstration, die Abschlusskundgebung am Rathausplatz beginnt gegen 10:30 Uhr.

Fünf Prozent mehr gefordert

Verdi fordert in der Tarifrunde ein Plus von 300 Euro monatlich für die Beschäftigten im Gesundheitswesen. Für die weiteren Beschäftigten der Länder sollen die Entgelte um 5 Prozent, mindestens aber 150 Euro erhöht werden. Bislang hätten die Arbeitgeber noch kein Angebot vorgelegt, kritisiert die Gewerkschaft. Die dritte Verhandlungsrunde findet am kommenden Samstag statt.