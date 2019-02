Zwei Syrer in Donauwörth gehen ihren Weg

Diabetes, Antibiotika, Betäubungsmittelverordnung - der Syrer Basel will die Approbation zum Apotheker schaffen. In Syrien hatte er sein Pharmazie-Studium erfolgreich abgeschlossen, doch in Deutschland ist vieles anders.

Im Dezember 2014 kam Basel nach Donauwörth. Er floh vor den Bomben in Aleppo. Er lernte sofort deutsch, fand bald eine Arbeit und engagiert sich in der Flüchtlingshilfe - gemeinsam mit Flüchtlingshelferin Sylvia Huber.

Anderen Flüchtlingen helfen

"Aktion Anker", so heißt der damals gegründete Donauwörther Flüchtlingshilfeverein. Auch heute noch will Basel anderen Flüchtlingen helfen. Gemeinsam mit seinem Freund Noori hat er eine Ausbildung zum Kulturmittler gemacht.

Noori bereitet sich auf eine Prüfung vor: Bei der Firma Grenzebach in Asbach-Bäumenheim (Landkreis Donau-Ries) macht er eine Ausbildung zum Elektrotechniker. Sein Ziel: ein duales Studium. Vier Jahre sind die beiden Syrer jetzt in Deutschland, und sie sind angekommen.