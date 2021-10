Zwei Supermarkt-Überfälle an zwei Abenden: Derselbe Täter?

Innerhalb von zwei Tagen sind ein Biomarkt in Zirndorf im Landkreis Fürth und ein Supermarkt in Röthenbach an der Pegnitz im Landkreis Nürnberger Land jeweils kurz vor Ladenschluss überfallen worden. In beiden Fällen bedrohte der Täter die Kassierer mit einer Pistole und hatte eine Tüte für das Geld dabei. In beiden Fällen wurde niemand verletzt.

Während der Täter in Röthenbach Geld erbeuten konnte, floh der in Zirndorf ohne Beute. Der oder die Täter sind noch immer flüchtig. Die Polizei prüft aufgrund ähnelnder Personenbeschreibungen einen Tatzusammenhang.

Überfall auf Supermarkt in Röthenbach an der Pegnitz

Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, wurde nach der Tat in Röthenbach an der Pegnitz eine Fahndung auch mit einem Polizeihubschrauber eingeleitet – bisher ohne Erfolg. Der bewaffnete Mann hatte gegen 20.00 Uhr die Filiale eines Biomarkts Am Gewerbepark in Röthenbach an der Pegnitz betreten und die Herausgabe von Bargeld gefordert. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung.

Täterbeschreibung Röthenbach an der Pegnitz

Die Polizei sucht nach einem circa 1,80 Meter großen Mann von schlanker Statur. Zur Tatzeit trug er eine dunkle Hose, einen dunklen Kapuzenpullover oder eine dunkle Jacke mit Kapuze, dunkle Schuhe sowie einen hellen Mund-Nasenschutz. Der Mann führte zudem eine helle Tüte mit sich. Die Polizei bittet um Vorsicht: Der Mann war mit einer Pistole bewaffnet.

Wer den Flüchtigen sieht, soll den Polizeinotruf 110 wählen. Die Polizei bittet zudem Zeugen des Vorgangs oder Personen, die Hinweise auf die Identität des Unbekannten machen können, sich unter der Telefonnummer 0911 / 21 12-33 33 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Überfall auf Biosupermarkt in Zirndorf

Schon am Mittwochabend war es in einem Biosupermarkt in Zirndorf zu einem ganz ähnlichen Überfall gekommen. Dort hatte nach Angaben der Polizei ein Mann kurz vor Ladenschluss gegen 20.00 Uhr eine Einkaufstasche auf den Ladentresen des Supermarktes in der Rothenburgerstraße gelegt und Bargeld gefordert. Auch dieser Täter bedrohte die Kassiererin mit einer Schusswaffe. Die Frau gab allerdings kein Geld heraus und der Mann flüchtete ohne Beute.

Der Täter soll etwa 30 Jahre alt sein und auch cirka 1,80 Meter groß mit normaler Statur. Er trug eine schwarze Jacke und schwarze Mütze mit darüber gezogener Kapuze. Zudem trug er silberne Schuhe. Der Mann soll mit fränkischem Dialekt gesprochen haben.