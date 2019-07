Zwei Standorte in Franken: Schwan Stabilo streicht 200 Stellen

Als Grund für den angekündigten Stellenabbau nannte das mittelfränkische Familienunternehmen unter anderem einen steigenden Preisdruck und „gravierende Marktveränderungen“ in der Kosmetikbranche. Schwan Stabilo habe zwar frühzeitig vielfältige Maßnahmen eingeleitet, um dieser Entwicklung entgegenzusteuern, diese Maßnahmen hätten bisher aber nicht ausgereicht.

Stattdessen will Schwan Cosmetics die Produktion in Tschechien und den USA ausbauen. „Dadurch können wir einerseits günstiger produzieren und andererseits möglichen Handelsbarrieren in unserem wichtigsten Markt USA begegnen“, wird Geschäftsführer Jörg Karas zitiert.

Heroldsberg und Weißenburg betroffen

Vom Stellenabbau sind demnach sowohl Produktion als auch Verwaltung an den deutschen Kosmetik-Standorten in Heroldsberg und Weißenburg betroffen. „Das ist ein Einschnitt, der uns wirklich schmerzt“, so Karas weiter. Nach Unternehmensangaben trägt der Standort Deutschland rund 50 Prozent des weltweiten Umsatzes bei Schwan Cosmetics bei. Das soll auch in Zukunft so bleiben, hieß es.

Die Pläne sollen binnen eines Jahres abgeschlossen sein, schon bald sollen Gespräche mit den Arbeitnehmervertretern beginnen. Schwan Cosmetics ist nach eigenen Angaben Weltmarktführer in Sachen Kosmetikstiften. Weltweit beschäftigt das Unternehmen rund 3.000 Mitarbeiter, bundesweit sind es bisher 1.300.