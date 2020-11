Drei Standorte für Impfzentren in Unterfranken stehen fest

Schon in wenigen Wochen sollen in jedem Landkreis ein Impfzentrum eingerichtet sein. Zumindest ist das die Vorgabe der Staatsregierung. Daher laufen auch in Unterfranken die Vorbereitungen auf Hochtouren. Drei Landkreise haben bereits einen Standort für das Impfzentrum festgelegt.

Standorte im Landkreis Miltenberg, Main-Spessart und Rhön-Grabfeld

So soll das Impfzentrum in Miltenberg auf dem Klinikgelände der dortigen Helios Klinik in Form von mobilen Containern entstehen. Der Landkreis Main-Spessart möchte das Impfzentrum in der Lohrer Spessarttorhalle einrichten. Im Landkreis Rhön-Grabfeld wird das Impfzentrum in der früheren Kreisklinik in Bad Neustadt entstehen. Laut Landratsamt war die Standortfrage schnell geklärt und es wurde bereits damit begonnen, die Räumlichkeiten anzupassen. Noch offen ist die Suche in den anderen Landkreisen.

Würzburg: Festzelt und Flugzeughangar im Gespräch

Der Landkreis Würzburg sieht einen Flugzeughangar in Giebelstadt als aussichtsreichen Kandidaten, die Stadt prüft noch immer mehrere Standorte, so ein Sprecher. Auch die Frage, ob es in der kreisfreien Stadt ein eigenes Zentrum oder eines gemeinsam mit dem Landkreis geben wird, ist noch nicht entschieden. In der Stadt Würzburg lotet eine Arbeitsgruppe derzeit noch mehrere Optionen aus. Ein Festwirt hat zum Beispiel angeboten ein Zelt auf der Talavera aufzubauen, also dort wo sonst die Volksfeste wie zum Beispiel das Kiliani stattfinden. Dort gibt es ja schon eine Teststation, Parkplätze sind vorhanden und man müsste nicht wie nach Giebelstadt eine eigene neue Buslinie einrichten.

Personal gesucht – Rotes Kreuz bietet sich an

Zum Impfen gehört natürlich auch eine medizinische Beratung, deshalb werden für die Impfzentren vor allem pensionierte Ärzte angesprochen. Einige haben schon die Bereitschaft signalisiert mitzuhelfen. Daneben laufen Gespräche mit den Hilfsorganisationen, allen voran mit dem Roten Kreuz. Deren Bezirksvorsitzender Harald Ehrhard sagte dem Bayerischen Rundfunk, seine Organisation stehe bereit. "Wir würden uns dieser Herausforderung stellen und hätten auch Personal für die Impfung", so Ehrhard.

Impfbereitschaft in Würzburg unterschiedlich

Wie viele Menschen sich impfen lassen wollen, darüber gibt es keine verlässlichen Zahlen. Eine Umfrage unter den Würzburgern brachte das Ergebnis: Es gibt bei einigen Vorbehalte. Die Mehrheit aber sagt: Ich würde mich impfen lassen, etwa um Risikopatienten in der Verwandtschaft zu schützen. Bis zum 15. Dezember soll in jedem bayerischen Landkreis ein Impfzentrum bereitstehen, so die Vorgabe des Gesundheitsministeriums. Ob es bis dahin einen zugelassenen Impfstoff gibt, ist unklar. Viele Experten rechnen damit, dass eine Zulassung bis Anfang kommenden Jahres dauern wird.