17.11.2018, 11:31 Uhr

Zwei Schwerverletzte und Millionenschaden bei Brand in Pöcking

Ein Feuer hat gestern Abend ein Wohnhauses in Pöcking am Starnberger See komplett zerstört. Die zwei Bewohner wurden schwer verletzt, eine weitere Person leicht. Rund 100 Kräfte waren im Einsatz.