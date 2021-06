Zwei Schwerverletzte nach Unfall bei Münchberg – A9 gesperrt

Nach einem Auffahrunfall auf der A9 Höhe Münchberg schwebt eine Person in Lebensgefahr, eine weitere wurde schwer verletzt. Die Autobahn war am frühen Montagnachmittag in Richtung Berlin komplett gesperrt.

Wie die Polizei auf Nachfrage des BR mitteilt, werde der Verkehr ab der Anschlussstelle Münchberg-Nord umgeleitet.

Beifahrer schwebt nach Unfall auf A9 in Lebensgefahr

Aus noch unbekannter Ursache kam es zu einem Auffahrunfall zwischen einem Kleintransporter und einem Lastwagen. Dabei wurden beide Insassen des Transporters schwer verletzt. Weil der Beifahrer in Lebensgefahr schwebt, musste er mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Auch der Fahrer wurde ins Krankenhaus gebracht, sein Zustand sei inzwischen stabil, so ein Sprecher der Polizei. Der Lastwagenfahrer blieb unverletzt.