Zwei Schwerverletzte nach Frontalzusammenstoß bei Faulbach

Bei einem Verkehrsunfall zwischen Faulbach und Stadtprozelten sind am Montagabend eine Frau und ein Mann schwer verletzt worden. Gegen 17.15 Uhr stießen die Pkw der 53-Jährigen und des 28-Jährigen bei Faulbach frontal zusammen.

Beide Personen wurden durch den Zusammenstoß in ihren Fahrzeugen eingeklemmt, die Feuerwehr musste die Verletzten mit Hilfe von hydraulischen Rettungsgeräten befreien.

Ein Unfallteilnehmer lebensgefährlich verletzt

Nach der medizinischen Erstversorgung durch zwei Notärzte wurden die Frau und der Mann durch Rettungshubschrauber in Krankenhäuser geflogen. In einem Fall seien die Verletzungen lebensgefährlich, heißt es von der Polizei. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Die Staatsstraße bei Faulbach war wegen des Unfalls für mehrere Stunden gesperrt. Um den genauen Hergang zu klären, hat die Polizei Miltenberg einen Sachverständigen eingeschaltet.

Sachverständiger soll Unfallhergang klären

Bisher stellt sich der Unfallhergang so dar: Der 28-Jährige war mit seinem Pkw in Richtung Stadtprozelten unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache kam der Mann mit seinem Seat nach einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn, touchierte dort eine Verkehrsleitplanke und stieß mit dem Renault einer ihm entgegenkommenden 53-Jährigen zusammen.