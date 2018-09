Zwei Schwerverletzte nach Fahrfehler auf der A70

Wie die Polizei mitteilte, prallte der Wagen mit Eltern und Tochter, die Tochter saß am Steuer, in der Nacht zum Sonntag zunächst an die Betonwand, dann wurde er über die Fahrbahn nach rechts geschleudert, überschlug sich und blieb auf der Wagenseite im Grünstreifen liegen.

Feuerwehr befreite Insassen

Die 24-Jährige und ihre Eltern im Alter von 62 und 67 Jahren wurden von der Feuerwehr aus dem Wagen befreit. Die schwer verletzten Eltern sowie die leichter verletzte Tochter kamen ins Krankenhaus. Zur Bergung war die Fahrbahn zwei Stunden lang komplett gesperrt.

Erst vor zwei Tagen hatte es einen schweren Unfall auf der A70 gegeben. Auf der A70 kommt es immer wieder zu Unfällen. Vor sieben Monaten starben auf der A70 sogar zwei Menschen, die bei einem Unfall erste Hilfe leisten wollten.