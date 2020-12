Zwei Schwerverletzte nach Brand auf Firmengelände in Pottenstein

Bei einem Brand auf dem Firmengelände in Pottenstein im Landkreis Bayreuth haben sich am Vormittag zwei Männer schwer verletzt. Wie die Polizei auf Nachfrage des BR mitteilt, hatten sich Schmierstoffe auf dem Gelände eines Maschinenbauers im Ortsteil Wannberg entzündet.

Mitarbeiter befindet sich im Container, als sich die Schmierstoffe entzünden

Der Polizei zufolge, brach das Feuer kurz vor 10 Uhr in einem Container aus, in dem die Schmierstoffe gelagert waren. Ein 22 Jahre alter Mitarbeiter, der sich zu diesem Zeitpunkt in dem begehbaren Container aufgehalten hatte, erlitt dabei schwerste Verbrennungen.

Verletzte werden in Spezialklinik behandelt

Ein 36-jähriger Kollege, der in unmittelbarer Nähe des Containers stand, wurde ebenfalls schwer verletzt. Wie die Polizei dem BR mitteilte, hat es sich um eine hochentzündliche Flüssigkeit gehandelt.

Die beiden Männer wurden in eine Spezialklinik gebracht. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 25.000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt, wie es zu dem Brand kommen konnte.