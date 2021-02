Zwei Schwerverletzte bei Lawinenabgang im Allgäu

Die Wanderer stürzten bei dem Lawinenabgang eine 30 Meter hohe Felswand hinunter und blieben dann schwerverletzt, und teilweise vom Schnee verschüttet, liegen. Ein anderer Bergsteiger, der die Lawine beobachtet hatte, verständigte die Bergwacht, die dann mit dem Rettungshubschrauber zur Unglücksstelle flog und einen Notarzt abseilte.

Einer der Wanderer erlitt einen Herzstillstand

Ein anderer Wanderer hatte bereits begonnen, einen der beiden Verunglückten auszugraben. Bei ihm stellte der Notarzt einen Herzstillstand fest und begann mit der Reanimation. Der Verletzte konnte wiederbelebt und mit dem Hubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

Die Bergwacht brachte mit dem Hubschrauber außerdem vier Bergretter zur Unfallstelle. So konnte auch der zweite Mann befreit und in ein Krankenhaus gebracht werden. Zum Gesundheitszustand der Verletzten konnte ein Bergwacht-Sprecher am Donnerstag zunächst keine Angaben machen.