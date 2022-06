Zwei Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß in Collenberg

Eine Ölspur war nach ersten Erkenntnissen am Freitagabend die Ursache für einen schweren Verkehrsunfall bei Collenberg (Lkr. Miltenberg). Zwei Frauen wurden bei dem Frontalzusammenstoß schwer verletzt. Kurz nach 19.00 Uhr war eine Hyundai-Fahrerin von Kirschfurt kommend in Richtung Collenberg unterwegs. In einer Rechtskurve kam sie auf einer Ölspur ins Schleudern und verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der Hyundai geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden VW.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Nach dem Zusammenstoß drehten sich beide Autos um die eigene Achse. Während der VW auf der Fahrbahn zum Stehen kam, schleuderte der Hyundai in den Grünstreifen und landete in einer Böschung. Beide Fahrerinnen erlitten schwere Verletzungen. Nach einer Erstversorgung durch einen Notarzt und den Rettungsdienst wurde die VW-Fahrerin mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Fahrerin des Hyundai wurde bodengebunden in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Feuerwehren aus Collenberg und Kirschfurt waren im Einsatz um die Unfallstelle abzusichern und die Fahrbahn zu reinigen. Die Straße war mehrere Stunden komplett gesperrt.