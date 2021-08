Zwei schwere Unfälle in Oberbayern

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A95 sind am Samstagabend drei Menschen schwer, einer davon lebensgefährlich verletzt worden. Laut Polizei war eine 53-Jährige aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck beim Auffahren auf die Autobahn an der Anschlussstelle Murnau/Kochel unvermittelt direkt auf die linke Fahrspur gefahren. Der Fahrer eines BMW legte, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, eine Vollbremsung hin und kam ins Schleudern. Das Auto überschlug sich laut Polizei mindestens drei Mal.

Gefährliche Rettung aus brennendem Auto

Der 30-jährige Fahrer des BMW konnte sich noch selbst aus dem sofort in Brand geratenen Auto befreien. Sein 31-jähriger Beifahrer und eine ebenfalls 31-Jährige auf dem Rücksitz wurden von "couragierten Ersthelfern" aus dem brennenden Auto gezogen, so die Polizei. Der Beifahrer wurde lebensgefährlich verletzt und mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Die beiden anderen Insassen des BMW wurden ebenfalls schwer verletzt in Kliniken eingeliefert, ebenso die Unfallverursacherin. Ihr Beifahrer blieb unverletzt.

Stundenlange Behinderungen auf der A95

Der Sachschaden beträgt rund 52.000 Euro. Die A95 war in Fahrtrichtung München bis tief in die Nacht gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet.

Weiterer Unfall auf der B13

Ein weiterer schwerer Unfall ereignete sich auf der Bundesstraße 13 zwischen einem PKW und einem Motorrad. Die Bundesstraße musste zwischen Bad Tölz und Lenggries gesperrt werden. Ein Gutachter war vor Ort. Nähere Details sind noch nicht bekannt.