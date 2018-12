Zwei schwere Unfälle im Landkreis Wunsiedel

Alkoholisiert und ohne Versicherungsschutz gegen Baum geprallt

Bei Thiersheim war bereits am Samstagabend ein 37 Jahre alter Autofahrer von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Da der Mann nicht angeschnallt war, verletzte er sich bei dem Aufprall so schwer, dass er mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Spezialklinik gebracht werden musste. Die Polizei stellte Anzeichen für einen nicht unerheblichen Alkoholkonsum fest. Bei den weiteren Ermittlungen kam zudem heraus, dass der 37-Jährige ohne gültigen Versicherungsschutz für sein unterwegs war.