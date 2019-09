12.09.2019, 20:02 Uhr

Zwei schwere Motorradunfälle auf B2 und A96: Ein Mann stirbt

Am Donnerstagnachmittag hat es in Schwaben zwei schwere Motorradunfälle gegeben. Ein Motorradfahrer ist auf der B2 gestorben. Auf der A96 hat sich ein weiterer Kradfahrer schwer verletzt, als er von der Fahrbahn abkam und in eine Böschung stürzte.