Zwei Schwer- und zwei Leichtverletzte nach Unfall auf A93

Wie die Verkehrspolizei Hof mitteilte, ereignete sich der Unfall in Höhe des Parkplatzes Bärenholz in Richtung Norden. Den Angaben zufolge wollte ein Rentner-Ehepaar in einem Opel mit mäßiger Geschwindigkeit einen Lkw überholen. Dabei übersah der Fahrer den Audi eines 34-Jährigen, der mit hoher Geschwindigkeit auf der linken Fahrspur heranfuhr. Der 34-Jährige fuhr von hinten mit voller Wucht in den Opel. Beide stark beschädigten Fahrzeuge kamen erst 100 Meter weiter zum Stehen. Die Autobahn musste Richtung Norden komplett gesperrt werden.

Die Beifahrerin im Opel wurde nach Angaben der Polizei schwer verletzt im Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Opel-Fahrer und die beiden Insassen des Audi wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Der mitgereiste Hund des Rentnerpaares war zunächst aus dem Fahrzeugwrack gesprungen und auf der Autobahn davongelaufen. Er wurde rund einen Kilometer entfernt von der Automeisterei wieder eingefangen und Mitarbeitern eines Tierheims übergeben.

Im Stau durch Rettungsgasse gefahren

Die Aufräumarbeiten dauerten rund zwei Stunden, dann konnte die Autobahn wieder freigegeben werden. Der Sachschaden wird auf 40.000 Euro geschätzt. Wie die Polizei weiterhin mitteilte, wurde eine ungeduldige Autofahrerin dabei erwischt, wie sie im Stau durch die Rettungsgasse fuhr. Sie wurde angezeigt und muss nun mit einem Bußgeld rechnen.