Vermisste Schülerinnen in Traunreut gefunden

Suche nach zwei vermissten Schülerinnen in Traunreut im Kreis Traunstein erfolgreich: Die beiden Mädchen aus Traunreut waren am Morgen nicht in der Schule erschienen und als vermisst gemeldet worden. Bei den ihnen handelte es sich um eine Zwölfjährige und eine 14-Jährige.

Wie die Polizei in Traunreut mitteilte, wurden sie am Abend im Stadtgebiet Traunreut aufgegriffen. Nähere Angaben machten die Beamten nicht.

Die Polizei bat zwischenzeitlich um Zeugenhinweise.