Zwei Schleuser-Fahrzeuge im Ostallgäu gestoppt

In der Nacht zum Sonntag wurden zwei mutmaßliche Schleusungen am Füssener Grenztunnel vereitelt, teilte die Bundespolizei heute mit. Um etwa 0.50 Uhr stoppten die Bundespolizisten nach eigenen Angaben zunächst in der Kontrollstelle am Tunnel einen Afghanen, der versuchte, drei Türken unerlaubterweise nach Deutschland zu bringen.

Der 21-jährige Fahrer war im Besitz gültiger Dokumente, sagte Sabine Dittmann von der Bundespolizei in Kempten dem BR. Seine 20-, 23- und 24-jährigen Mitfahrer verfügten dagegen nicht über Papiere, die zum Grenzübertritt berechtigt hätten.

Zwei der Männer sind als Asylbewerber registriert

Zwei der mutmaßlich Geschleusten waren außerdem bereits als Asylbewerber in Deutschland registriert. Warum sie Deutschland wieder verlassen haben, darüber könne man aktuell nur spekulieren, sagte Sabine Dittmann von der Bundespolizei in Kempten dem BR. Die Männer wurden zu den zuständigen Ausländerbehörden entlassen.

Acht Männer aus Indien und Bangladesch

Nur rund zwei Stunden später, gegen 3 Uhr am frühen Sonntagmorgen, kontrollierten die Beamten einen in Italien zugelassenen Kleinbus. Neben dem Fahrer aus Bangladesch befanden sich in dem Fahrzeug fünf indische und zwei pakistanische Staatsbürger. Keiner der 16 bis 32 Jahre alten Insassen konnte gültige Dokumente für die Einreise vorweisen.

Schleuser oder Fahrer?

Der Bangladescher gab laut Polizei an, lediglich der Fahrer zu sein und auf Anweisung des indischen Beifahrers gehandelt zu haben. Fahrer, Beifahrer, einen pakistanischen und die weiteren drei indischen Mitfahrer wiesen die Bundespolizisten nach Österreich zurück.

Anzeigen wegen Schleuserei und unerlaubter Einreise

Ein indischer Insasse stellte gleich einen Asylantrag in Deutschland, einer der Pakistaner hatte laut Dittmann offenbar bereits in Italien einen Asylantrag gestellt. Beide leiteten die Beamten an die zuständigen Aufnahmeeinrichtungen weiter. In beiden Fällen angehaltener Fahrzeuge müssen sich die Beteiligten nun wegen Einschleusens von Ausländern beziehungsweise wegen unerlaubter Einreise strafrechtlich verantworten.