Zwei Schiffsunfälle auf der Donau in Niederbayern

Zwei Schiffsunfälle auf der Donau bei Niederalteich im Landkreis Deggendorf haben am Sonntag die Wasserschutzpolizei beschäftigt.

Güterschiff festgefahren

Am frühen Morgen bekam ein Gütermotorschiff, welches von Vilshofen in Richtung Straubing unterwegs war, aufgrund der starken Strömung Probleme. Das mit 1.354 Tonnen Soja beladene Schiff mit Anhänger driftete zum linken Ufer, wo es am Grund der Donau aufsetzte. Das Gespann liegt außerhalb der Fahrrinne, weswegen anderen Schiffe langsam vorbeifahren können.

Heute soll das festgefahrene Schiff freigeschleppt werden. Die Wasserschutzpolizei Deggendorf ermittelt wegen möglicher verkehrsrechtlicher Verstöße.

Fähre mit Antriebsproblemen

Am Vormittag entdeckte ein Dienstboot der Wasserschutzpolizei Deggendorf dann, dass die Donaufähre "Altaha" wegen eines Motorschadens flussabwärts trieb. Die Fähre war neben dem Fährführer mit fünf Gästen und einem Kleinkind besetzt. Das Dienstboot konnte die Fähre sichern und an den Schiffsanleger nach Niederalteich bringen. Die Fahrgäste blieben unverletzt