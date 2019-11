Zwei Raserprozesse in Niederbayern: Urteile erwartet

Am Freitag sollen in Niederbayern gleich zwei Urteile in Prozessen um illegale Autorennen fallen. Im Raserprozess von Kalteck geht es um zwei Männer, denen vorgeworfen wird, mit ihrem mutmaßlichen Wettrennen den Tod eines Unbeteiligten und die schweren Verletzungen dessen Sohnes verursacht zu haben.

Außerdem soll der Passauer Berufungsprozess gegen zwei Männer zu Ende gehen, die ebenfalls durch ein mutmaßliches Autorennen mehrere Menschen gefährdet und verletzt haben sollen. Die beiden Angeklagten sind nach dem ersten Urteil in Berufung gegangen.

Urteil im Raserprozess von Kalteck

Im Prozess um den tödlichen Raser-Unfall von Kalteck im Bayerischen Wald haben mittlerweile mehr als 50 Zeugen ausgesagt. Nach den Plädoyers soll am Nachmittag das Urteil verkündet werden.

Die Staatsanwaltschaft wirft den beiden 28 und 54 Jahre alten Angeklagten vor, im Juli 2018 bei Achslach im Landkreis Regen ein verbotenes Rennen - Auto gegen Motorrad - veranstaltet und dabei den Tod eines entgegenkommenden Oldtimer-Fahrers verursacht, sowie weitere Menschen verletzt und gefährdet zu haben. Bei dem mutmaßlichen illegalen Wettrennen sollen die Angeklagten eine kurvige Bergstrecke immer wieder rauf- und runtergerast sein. Dabei hatte der Fahrer des Audi-Sportwagens die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war in das entgegenkommende Auto geprallt.

Verletzter Sohn ist seit dem Unfall schwer behindert

Das Todesopfer ist ein 38 Jahre alter Mann aus dem Landkreis Cham. Sein zehnjähriger Sohn, der mit im Wagen saß, erlitt lebensgefährliche Verletzungen und ist seither schwer behindert. Die Witwe Beate Altmann wünscht sich für heute ein gerechtes Urteil: "Dass sie nie wieder etwas fahren dürfen, was einen Motor hat, nie wieder. Sie gehören weggeräumt, dass sie einfach wissen, was sie getan haben." Sie und ihr Sohn sind Nebenkläger.

Die Angeklagten bedauerten im Prozess das Geschehen und erklärten sich im Rahmen eines außergerichtlichen Täter-Opfer-Ausgleiches bereit, der Familie 31.000 Euro sowie 25.000 Euro zu zahlen.

Staatsanwaltschaft will Zeichen setzen

Die Staatsanwaltschaft Deggendorf will heute ein Zeichen setzen, unter anderem, um damit die Verkehrssicherheit zu erhöhen: "Dass die Leute sehen: Wenn ich mich nicht an die Regeln halte, werde ich bestraft und hat das für mich gravierende Konsequenzen", sagte der leitende Oberstaatsanwalt in Deggendorf, Rudolf Helmhagen.