Zwei Promille Alkohol: Betrunkener verursacht hohen Sachschaden

Ein Mann aus Oberfranken hat am Samstagabend (9.11.) in der Oberpfalz stark betrunken einen Unfall gebaut und dabei einen erheblichen Sachschaden angerichtet.

Durch die Baustelle und gegen die Wand

Der 27-Jährige war auf dem Weg von Marktredwitz nach Waldershof (Lkr. Tirschenreuth), als er an einer Baustelle 18 Absperrgitter und 14 beleuchtete Warnbaken um fuhr. Der Mann setzte seine Fahrt unbeirrt weiter und seinen Wagen, einen Mercedes, schließlich in Waldershof an eine Mauer. Dort blieb das Auto total beschädigt liegen.

Im Krankenhaus wartet schon die Polizei

Der Mann ließ sich daraufhin von einem Bekannten abholen und in ein Krankenhaus bringen. Offenbar hatte er sich bei dem Unfall verletzt. Im Krankenhaus wartete bereits die Polizei auf ihn. Ein Test ergab, dass der Mann zum Zeitpunkt des Unfalls zwei Promille Alkohol im Blut hatte.

57.000 Euro Schaden

Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 57.000 Euro. Der 27-Jährige wurde wegen Unfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs angezeigt.