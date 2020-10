Zwei Pferde sterben bei Autounfall nahe Schweinfurt

Hinter einer Kurve standen insgesamt drei Pferde auf der Staatsstraße 2290 in Höhe von Reichthalshof im Landkreis Schweinfurt. Das war auch der Grund, warum eine 20-jährige Autofahrerin nicht rechtzeitig ausweichen konnte. Die Fahrerin erlitt leichte Verletzungen und kam in ein Krankenhaus.

Drittes Pferd rannte davon

Die Tiere waren vermutlich zuvor von einem Gut in der Nähe ausgebüxt. Durch den Aufprall wurden zwei Pferde so stark verletzt, dass sie noch am Unfallort starben. Das dritte Pferd ergriff die Flucht. Die Suche dauerte am Nachmittag noch an. Während der Aufräumarbeiten blieb die Staatsstraße gesperrt.