Zwei Personen bei Frontalzusammenstoß nahe Zellingen verletzt

Eine 47-jährige Frau aus dem Landkreis Main-Spessart war am Montag (24.08.20) mit ihrem Wagen in Richtung Duttenbrunn unterwegs, als sie kurz nach 11 Uhr aus noch ungeklärter Ursache bei Zellingen in den Gegenverkehr geriet und mit dem Auto einer 55-Jährigen aus dem Landkreis Main-Spessart zusammenstieß.

Unfallverursacherin mit Rettungshubschrauber in die Klinik gebracht

Durch die Wucht des Aufpralls wurde die 47-Jährige in ihrem Wagen eingeklemmt und schwer verletzt. Die Frau wurde von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit, vom Rettungsdienst versorgt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die 55-Jährige kam mit leichteren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Gesamtschadenshöhe dürfte nach ersten Schätzungen im unteren fünfstelligen Bereich liegen. Die Staatsstraße zwischen Zellingen und Duttenbrunn war bis etwa 12.30 Uhr komplett gesperrt.