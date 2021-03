Zwei Oberfranken führen neuen Landesverband der Partei Volt an

Der neu gegründete bayerische Landesverband der europäischen Partei Volt wird von einem oberfränkischen Duo angeführt. Das hat die Partei mitgeteilt.

Politiker aus Oberfranken führen Volt in Bayern an

Zu den Vorsitzenden des Landesvorstandes wurde zum einen Laura Kuttler aus Bamberg gewählt. Dort bildet Volt zusammen mit dem Grünen Bamberg und der ÖDP die stärkste Fraktionsgemeinschaft im Stadtrat. Der zweite Teil des Führungsduos ist Philipp Schmieder aus dem Landkreis Bayreuth.

Die Doppelspitze soll den neuen Landesverband zunächst für zwei Jahre führen. Die Partei strebe den Einzug in den Bundestag im September sowie 2023 in den Bayerischen Landtag an, heißt es. Darüber hinaus wolle sie Bürger und Bürgerinnen unterstützen, die sich in den Themen Klimaschutz, Digitalisierung, Bildung und Landwirtschaft engagierten.

Volt Europa entstand aus Brexit-Diskussionen

Volt Europa wurde 2017 von einem Italiener, einer Französin und einem Deutschen als Reaktion auf den Brexit und den weltweit wachsenden Populismus gegründet. Volt Deutschland ist ein als Partei eingetragener Ableger von Volt Europa. Seit 2019 ist die Partei mit einem Abgeordneten im Europäischen Parlament vertreten.