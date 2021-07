Zwei oberfränkische Metzgereien unter den besten Bayerns

Der Stolz und die Freude über den Staatsehrenpreis merkt man Ralf Luther an. Der Preis sei der Beweis, dass sich das Qualitätsdenken des Unternehmens auszahle, sagt der Geschäftsführer. Gegründet hat die Metzgerei sein Großvater 1908 in Neustadt bei Coburg. Dass man jetzt erstmalig den Staatsehrenpreis erhalte und damit zu den zehn besten Metzgern in Bayern gehört, sei eine wunderbare Auszeichnung, besonders auch für die 45 Mitarbeiter des Unternehmens, sagt Christian Luther, der Sohn des Geschäftsführers.

Neustadt bei Coburg: Augenmerk auf Qualität und Regionalität

Seit drei Generationen gehört die Metzgerei fest zum Stadtbild in Neustadt bei Coburg. Seit jeher spiele Qualität und Regionalität eine große Rolle, so Ralf Luther vor dem Hauptgeschäft in Neustadt. Das Fleisch bezieht die Metzgerei aus oberfränkischen Schlachthöfen, die wiederum Tiere aus der Region verarbeiten. Das Aushängeschild der Metzgerei ist, wie könnte es im Coburger Land anders sein, natürlich die Coburger Bratwurst. Die gehört einfach zur Region und ist über diese hinaus bekannt und beliebt.

"Was die Weißwürste für München sind, ist bei uns die regionale Coburger Bratwurst oder die fränkische Bratwurst." Ralf Luther, Metzger aus Neustadt bei Coburg

"MetzgerCup" ist Bedingung für den Staatsehrenpreis

Der Staatsehrenpreis für die besten Metzger in Bayern wird in diesem Jahr bereits zum neunten Mal verliehen. Voraussetzung dafür ist, dass die Metzgereien über fünf Jahre erfolgreich am sogenannten "MetzgerCup", einer Qualitätsprüfung des Landesinnungsverbands, teilgenommen haben, heißt es auf BR-Anfrage aus dem Bayerischen Landwirtschaftsministerium. So müssen die Bewerber in fünf Jahren mindestens 15 Produkte einreichen, diese müssen alle sehr gute Ergebnisse erzielen.

Metzgerei Luther: Die Weichen für die Zukunft sind gestellt

Auf dem Erfolg ausruhen wollen sich Ralf und Christian Luther nicht. Der Preis ist eher ein Ansporn für die Zukunft der Metzgerei. Nachwuchssorgen gebe es im Vergleich zu vielen Metzgereien in Bayern nicht. Christian Luther steht als Geschäftsführer in der vierten Generation bereit. Das Thema Personal und Personalgewinnung wird ihn dabei sicher fordern, erzählt er. Es werde darauf ankommen, junge Leute für diesen unglaublich tollen Beruf zu begeistern. Ohne gutes Personal gebe es keinen Erfolg.

Metzgereien als "systemrelevante" Fachbetriebe in der Pandemie

Die Metzgerei ist gut durch die Pandemie gekommen, erzählt Christian Luther. Dabei hätten sich die Umsätze verlagert. Feste und Veranstaltungen fanden nicht statt, die Gastronomie hatte lange geschlossen. Dafür sei das Vertrauen der Kunden in ein Fachgeschäft und die Beratung wieder gestiegen, die Leute würden wieder mehr Geld für Qualität ausgeben, so Luther. In vielen Haushalten sei das Geld für den ausgefallenen Urlaub auch in gute und teure Grills geflossen. Diesen Trend merke man auch an der Nachfrage an der Verkaufstheke. Individuelle Beratung und Tipps für die Zubereitung könnten Supermärkte und Discounter im Vergleich zu Metzgereien nicht leisten.

Weitere oberfränkische Metzgerei quasi "Seriensieger"

Als eine von zehn bayerischen Betrieben erhielt auch die Metzgerei Mantel aus Marktzeuln-Zettlitz im Landkreis Lichtenfels den Staatspreis für die besten Metzger in Bayern – und das bereits zum dritten Mal in sechs Jahren. Die Freude bei Geschäftsführerin Carmen Semler ist groß. Der Preis zeige, dass man über lange Zeit alles richtig gemacht habe, sagte sie dem BR. Die Auszeichnung gehe an alle 44 Mitarbeitende des Unternehmens. In Marktzeuln-Zettlitz seien Qualität und Regionalität die bestimmenden Faktoren für den Erfolg. In der Metzgerei Mantel wird noch selbst geschlachtet. Und auch hier sei der Erfolg kein Grund zum Verschnaufen, man wolle das Unternehmen weiter vergrößern, so Semler.