Zwei Niederbayern sind Polit-Aufsteiger des Jahres

Aiwanger war der große Wahlsieger

Ein anderer Niederbayer stand dagegen schon dieses Jahr als Wahlgewinner fest. Für Hubert Aiwanger war 2018 ein Jahr des Aufstiegs. Über 11,6 Prozent holten seine Freien Wähler bei der Landtagswahl. Ein Einschnitt für den Freie-Wähler-Chef. Schon am Wahlabend war die Regierungsbeteiligung zum Greifen nahe. Wenige Wochen später wurde Aiwanger Wirtschaftsminister.

"Jetzt in der Regierung ist es so, dass ich mit einer Unterschrift am Schreibtisch dasselbe erreiche, wie früher mit einem Volksbegehren, für das ich ein halbes Jahr gebraucht habe. Insofern bin ich sehr froh, dass ich jetzt in dieses Regierungsamt gekommen bin." Hubert Aiwanger

Auch wenn die Arbeit als Wirtschaftsminister noch einmal hektischer und anstrengender geworden ist, hat Aiwanger Spaß an seinem neuen Job gefunden. Die Zeit wird als Minister aber noch schneller knapp, als schon zuvor als Fraktions- und Parteichef. Am falschen Ende sparen, will der Vater von zwei kleinen Kindern aber nicht.

Aiwangers Wunsch für 2019: Auch als Minister noch genug Zeit für die Familie haben.