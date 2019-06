Zwei neue Solaranlagen in Spardorf/Uttenreuth

Das lokale Prinzip sei sei einfach sinnvoll, findet Dieter Emmerich von der Bürgergenossenschaft EnergieWende Erlangen und Erlangen-Höchstadt (EWERG).

Stromproduktion vor Ort

Es sei richtig Energie vor Ort zu erzeugen und dort auch zu verbrauchen anstatt sie vom Norden Deutschlands in den Süden via Stromtrassen zu leiten. Dezentrale Energiegewinnung sei praktizierter Klimaschutz vor Ort, so Emmerich. Die beide neuen Anlagen sind eine Kooperation zwischen drei Bürgerenergiegenossenschaften und dem Ökostrom-Pionier Naturstrom AG.

Kooperation mit Bürgerenergiegenossenschaften

Ende Mai wurde der Freiflächen-Solarpark in Uttenreuth um eine Anlage erweitert. Mit einer Leistung von 750 Kilowatt soll die Anlage pro Jahr rund 770.000 Kilowattstunden elektrische Energie erzeugen. Der Solarpark auf dem Gelände des ehemaligen Munitionsdepots besteht seit 2014 und ist zu 50 Prozent in Bürgerhand. Neben der Bürgerenergiegenossenschaft EWERG sind zwei weitere an der Enstehung der Anlage beteiligt: die "Bürger-für-Bürger-Energie eG" (BfB) aus dem Landkreis Forchheim und die "KlimaschützerInnen eG".