Die derzeitige Hitzewelle hat ihren ersten Höhepunkt erreicht. Laut BR-Meteorologe Michael Sachweh wurden am Mittwoch in ganz Bayern zahlreiche Juni-Höchstwerte geknackt.

Neuer Hitze-Rekord in Kempten

Auch in Schwaben sind neue Höchstwerte gemessen worden: In Kempten zeigte das Thermometer 34,6 Grad Celsius an. Der bisherige Juni-Allzeit-Hitze-Rekord lag bei 33,7 Grad Celsius. Dieser Wert wurde am 18. Juni 2002 gemessen.

Memmingen: Juni-Rekord von 1980 übertrumpft

In Memmingen ist am Mittwoch sogar ein 39 Jahre alter Juni-Rekord gefallen: Am 14. Juni 1980 war es dort 33,3 Grad Celsius warm. Am Mittwoch nun wurde dieser Wert getoppt: 33,8 Grad Celsius zeigte das Thermometer an.

Weiter sonnig und heiß in Schwaben

Der Mittwoch markierte den Hitze-Höhepunkt der Woche. Doch die Temperaturen bleiben dennoch schweißtreibend. Aufgrund einer leichten Abkühlung sind laut BR-Wetterexperte Sachweh in den kommenden Tagen aber keine neuen Rekorde zu erwarten.