vor 8 Minuten

Zwei neue Bürgermeister in Niederbayern

Parallel zur Bundestagswahl sind in zwei niederbayerischen Gemeinden auch neue Bürgermeister gewählt worden: In Kirchdorf hat Franz Huber von der UWG die Wahl für sich entschieden. In Patersdorf zieht Adolf Muhr von der SPD ins Rathaus ein.