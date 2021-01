Zwei mutmaßliche Drogendealer und Schleuser vor Gericht

Prozessauftakt gegen einen 32-jährigen und einen 57-jährigen Mann in Passau. Den beiden wird vorgeworfen mit Rauschgift im großen Stil gehandelt zu haben. Zudem wirft die Anklage ihnen vor bei Schleusungsaktionen unter anderem im Raum Passau beteiligt gewesen zu sein.

14 Kilo Heroin in der Wohnung

Festgenommen wurden die beiden im Raum Dortmund – und das im Rahmen einer groß angelegten Razzia in mehreren Städten, an der über 100 Polizisten beteiligt waren. In der Wohnung der beiden Angeklagten wurden 14 Kilogramm Heroin sichergestellt. Mehr als zwei Kilogramm sollen sie bereits gewinnbringend weiterverkauft haben. Laut Anklage hätten die beiden Irakern einen schwunghaften Rauschgifthandel betrieben.

Mitglieder einer Schleuserbande

Außerdem soll das Duo Teil einer Schleuserbande gewesen sein, die regelmäßig irakische und iranische Staatsangehörige über Kroatien, Slowenien und Österreich illegal nach Deutschland gebracht hat. Eine dieser Schleuseraktionen soll über Neuhaus am Inn im Landkreis Passau über die Bühne gegangen sein. Deshalb – so eine Sprecherin des Landgerichts – findet der Prozess auch in Passau statt. In den Ermittlungen involviert war auch die Staatsanwaltschaft in Landshut, die auf grenzüberschreitende organisierte Kriminalität spezialisiert ist.

Es dürfte ein umfangreicher Prozess werden. Sechs Prozesstage sind angesetzt. Das Urteil ist am 12. Februar geplant. Bis dahin werden mindestens 31 Zeugen und eine Sachverständige aussagen.