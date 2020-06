Zwei Motorradunfälle im Landkreis Ansbach

Bei zwei Unfällen mit Motorradfahrern im Landkreis Ansbach sind am Mittwochabend beide Biker schwer verletzt worden.

Bei Neuendettelsau wollte ein Motorradfahrer laut Polizei ein Auto überholen und übersah dabei offenbar, dass dessen Fahrer abbiegen wollte. Der 57 Jahre alte Biker sei in die Seite des Autos gekracht und dabei schwer verletzt worden, sagte ein Sprecher der Polizeieinsatzzentrale Mittelfranken dem Bayerischen Rundfunk. Der Biker kam per Rettungshubschrauber in eine Klinik. Dass der Mann in Lebensgefahr schwebte, bestätigte sich demnach glücklicherweise nicht.

Motorradfahrer beim Abbiegen übersehen

Bei dem zweiten Unfall habe eine Autofahrerin nahe Leutershausen beim Abbiegen vermutlich einen entgegenkommenden Motorradfahrer übersehen, so die Polizei. Beide Fahrzeuge kollidierten. Der 18 Jahre alte Zweiradfahrer kam ebenfalls in ein Krankenhaus, so der Sprecher.