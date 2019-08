Zwei Motorradfahrer auf A93 bei Regenstauf verunglückt

Auf der A93 Höhe Regenstauf sind am frühen Samstagabend zwei Motorradfahrer verunglückt. Einer davon sei an der Unfallstelle gestorben, teilte die Verkehrspolizei Regensburg mit. Der zweite wurde schwer verletzt ist aber mittlerweile außer Lebensgefahr. Die Autobahn war bis in den Abend stundenlang gesperrt.

Sturz noch ungeklärt

Ein 53-jähriger Motorradfahrer aus der nördlichen Oberpfalz war Richtung Regensburg unterwegs, als er aus noch ungeklärten Umständen nach rechts von der Autobahn abkam. Er prallte nach Polizeiangaben gegen die Schutzplanke und zog sich dadurch tödliche Verletzungen zu.

Sein Motorrad wurde auf die Fahrbahn zurückgeschleudert. Ein Auto unternahm eine Vollbremsung, um nicht mit dem Motorrad zu kollidieren. Das hinter dem Audi fahrende Motorrad konnte nicht mehr so schnell abbremsen und krachte in das Auto. Dieser Motorradfahrer zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Er musste an der Unfallstelle reanimiert werden. Nach derzeitigem Stand besteht bei ihm keine Lebensgefahr, berichtet die Polizei. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Zeugenaufruf der Polizei

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 30.000 Euro. Ein Gutachter wurde von der Staatsanwaltschaft beauftragt, den genauen Unfallhergang zu prüfen. Die A93 Richtung Regensburg war auf Höhe Regenstauf mehrere Stunden gesperrt. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Regensburg zu melden.