Zwei Menschen sterben bei Verkehrsunfällen in Oberbayern

Zwei Menschen sind in der Nacht zum Sonntag tödlich verunglückt. Ein Autofahrer prallte bei Vilgertshofen im Landkreis Landsberg am Lech gegen einen Baum. In München wurde ein Mitfahrer aus dem Auto geschleudert.

Mitfahrer wird in München aus dem Auto geschleudert

Der Unfall in München ereignete sich um kurz nach zwei Uhr früh im Stadtteil Milbertshofen. Wie Polizei und Feuerwehr berichten, waren zwei Autos auf der Kreuzung Moosacher Straße und Riesenfeldstraße zusammengestoßen. Laut Polizei übersah der 22-jährige Fahrer eines Opels das für ihn geltende Rotlicht. Er stieß mit dem VW eines 21-Jährigen zusammen, prallte anschließend gegen ein Verkehrszeichen und einen Ampelmast.

Ein 26-jähriger Mitfahrer wurde von der Rückbank durch die Heckscheibe aus dem Opel geschleudert und erlag an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Ein weiterer 37-jähriger Mitfahrer wurde lebensgefährlich, der Beifahrer leicht verletzt. Auch der Fahrer wurde leicht verletzt. Er wies laut Polizei einen Atemalkohol von einem Promille auf. Der VW-Fahrer blieb unverletzt.

Autofahrer prallt bei Landsberg am Lech gegen einen Baum

Gegen ein Uhr nachts verunglückte ein Autofahrer auf einer Kreisstraße im Landkreis Landsberg am Lech. Laut Polizei war der 24-Jährige vom Vilgertshofener Ortsteil Stadl in Richtung Stoffen unterwegs, als er aus ungeklärter Ursache in Höhe Frauenwies von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Der Fahrer wurde aus dem Wagen geschleudert und war sofort tot. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Gutachten in Auftrag gegeben.