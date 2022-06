Zwei Menschen sterben bei schwerem Unfall im Landkreis Ansbach

Bei einem schweren Verkehrsunfall sind am Montagabend zwei Menschen bei Unterschwaningen im Landkreis Ansbach ums Leben gekommen. Ein 39 Jahre alter Mann geriet mit seinem Wagen in einer Rechtskurve aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Dort stieß er frontal mit dem Auto einer 23-Jährigen zusammen, teilte die Polizei dem Bayerischen Rundfunk auf Nachfrage mit.

Unfallopfer noch vor Ort verstorben

Durch die Wucht des Aufpralls wurden die beiden in ihren Fahrzeugen eingeklemmt. Ersthelfer konnten die Verletzten zunächst noch versorgen. Aufgrund der Schwere ihrer Verletzungen starben allerdings beide noch an der Unfallstelle. Im Zuge der Räumungsarbeiten musste die Staatsstraße bis in die Nacht gesperrt bleiben. Ein Gutachter wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft zur Klärung des Unfallhergangs herbeigerufen.