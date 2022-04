Zwei Menschen sterben bei schwerem Unfall auf A9

Zwei Personen sind am frühen Sonntagabend bei einem Unfall auf der Autobahn 9 auf Höhe Stammbach im Landkreis Hof ums Leben gekommen. Die beiden jungen Leute im Alter von 17 und 18 Jahren verbrannten im Wrack ihres Pkw. Zuvor war ihr Auto vom Wagen eines 56 Jahre alten Mannes gerammt worden.

Zwei Autos fangen nach Unfall Feuer

Wie die Polizei mitteilt, war der 56-Jährige in Fahrtrichtung Norden unterwegs, als sein Fahrzeug zwischen Gefrees und Münchberg aus noch unbekannten Gründen auf der linken Fahrspur ins Schleudern geriet und in den Pkw prallte, in dem der 18-Jährige und die 17-Jährige saßen. Beide Fahrzeuge schleuderten durch den Aufprall in die rechte Leitplanke und dann quer über die Autobahn in die Mittelleitplanke.

Dort fingen die Wagen Feuer. Ersthelfer konnten den 56- Jährigen noch aus seinem Auto retten. Für die beiden Todesopfer kam jede Hilfe zu spät. Beide Fahrzeuge brannten komplett aus.

A9 bei Stammbach mehrere Stunden gesperrt

Der 56 Jahre alte Mann wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei etwa 50.000 Euro. Die A9 in Fahrtrichtung Berlin blieb für mehrere Stunden gesperrt.