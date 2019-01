Zwei Menschen sterben bei Frontalzusammenstoß nahe Rohrenfels

Ein schwerer Unfall bei Rohrenfels im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen hat am Freitagabend zwei Menschen das Leben gekostet. "Auf gerader Strecke stießen am Samstagabend zwei Wagen frontal zusammen", sagte ein Polizeisprecher.

Fahrer sofort getötet

Zur Unfallzeit gegen 20.20 Uhr befuhr ein 27-Jähriger die Staatsstraße von Rohrenfels in Richtung Ehekirchen. Aus bislang unbekannter Ursache kam es auf Höhe Isenhofen zum Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw eines 20-Jährigen. Beide Fahrzeugführer wurden durch den Zusammenstoß sofort getötet.

Beifahrer lebensgefährlich verletzt

Der 27-jährige Beifahrer des Unfallverursachers erlitt lebensgefährliche Verletzungen, der 19-jährige Beifahrer des entgegenkommenden Fahrzeuges erlitt schwere Verletzungen. Die Wucht des Aufpralls war so groß, dass ein Motorblock herausgerissen wurde und auf der Straße liegen blieb.

Großaufgebot der Rettungskräfte

Die Rettungskräfte und die Feuerwehren Ehekirchen und Neuburg waren an mit Großaufgebot an der Unfallstelle im Einsatz. Bis ca. 1:00 Uhr nachts war die Staatsstraße 2035 an der Unfallstelle komplett gesperrt.