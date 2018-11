Zwei Menschen sterben bei Frontal-Crash auf B471 nahe Garching

Der Aufprall der beiden Fahrzeuge, ein Audi und ein Skoda, muss gewaltig gewesen sein. Beide Autos sind im Frontbereich bis zur Unkenntlichkeit deformiert, bei einem wurde der komplette Motorblock herausgerissen – meterweit ist er durch die Luft geflogen.

Nach ersten Ermittlungen der Polizei verlor eine 39-jährige Frau aus dem Landkreis München wegen überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über ihren Audi und kam auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte sie frontal in den entgegenkommenden Skoda eines 57-Jährigen aus Aachen.

Beifahrerin schwer verletzt

Beide Fahrer wurden eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr aus den Wracks befreit werden. Die 39-Jährige und der 57-Jährige starben noch an der Unfallstelle. Die Beifahrerin des Aacheners, eine 56-jährige Frau, erlitt ebenfalls schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Ersthelfer am Unfallort standen unter Schock und wurden vom Kriseninterventionsteam betreut. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Rund um die Unfallstelle kam es wegen der Bergung und der Unfallaufnahme stundenlang zu Behinderungen.

Motorblock herausgerissen

Durch die gewaltige Wucht des Aufpralls wurde der komplette Motor des Audi herausgerissen und landete auf der Fahrbahn, wo er von einem nachfolgenden BMW gerammt wurde. Der Skoda blieb völlig zerstört an der Böschung liegen. In der Unfallnacht war die Polizei zunächst davon ausgegangen, dass der herausgerissene Motor aus dem Skoda stammte. Das Wrack des Audis kam erst nach etwa 100 Metern im Grünstreifen zum Stehen.