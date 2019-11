Zwei Menschen bei Waldarbeiten bei Hochdorf schwer verletzt

Bei Waldarbeiten sind am Samstagnachmittag im Duggendorfer Ortsteil Hochdorf im Landkreis Regensburg zwei Menschen schwer verletzt worden.

Hebebühne samt Lastwagen kippt um

Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei befanden sich zwei Personen im Korb der selbstfahrenden Hebebühne, als diese samt Lastwagen aus noch unbekannten Gründen umkippte. Dabei wurden die beiden Männer schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt, sagte eine Sprecherin der Polizei am Sonntag zum Bayerischen Rundfunk. Sie sollen sich verschiedene Knochenbrüche zugezogen haben. Die zwei Männer, mussten in ein Regensburger Krankenhaus gebracht werden.

Technischer Fehler oder Bedienfehler möglich

An der Hebebühne entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Die Polizei Regenstauf hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. "Ob ein technischer Fehler an der Maschine oder ein Bedienfehler vorliegt, müssen die Ermittlungen zeigen", so die Sprecherin.