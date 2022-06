Zwei Männer sterben beim Baden - Weiterer Mann vermisst

Zwei Badetote in kurzem Zeitabstand und ein weiterer Mann wird vermisst - das ist die traurige Bilanz der vergangenen Tage in Bayern.

81-Jähriger kehrte nicht von Badeausflug heim

Ein 81-Jähriger wurde in Mittelfranken tot aus dem Jägersee bei Feucht (Nürnberger Land) geborgen. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Mann wurde bereits seit Donnerstag vermisst. Er war von einem Badeausflug nicht heimgekehrt. Einsatzkräfte fanden die Leiche des Mannes im Wasser. Die Polizei ermittelt, geht jedoch nicht von einem Verbrechen aus.

Wiederbelebungsversuche umsonst

Ein 77-Jähriger war am Samstag in einem Baggersee untergegangen. Der Mann war gemeinsam mit seiner Ehefrau beim Baden. Zwei 13-Jährige auf Stand-Up-Boards tauchten nach dem Mann und zogen ihn auf ein Bord. Trotz Wiederbelebungsversuchen verstarb er später im Krankenhaus.

Mann geht bei Kehlheim plötzlich in der Donau unter

Ein weiterer Mann ging am Samstag in der Donau unter und wird seitdem gesucht. Der 55-Jährige stieg nahe Kehlheim ins Wasser und tauchte plötzlich ab, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Seine Ehefrau, die alles mit angesehen hatte, benachrichtigte die Rettungsleitstelle. Ein Rettungshubschrauber habe ihn am Sonntagmittag nicht gefunden, so die Polizei. Die Einsatzkräfte suchen weiter. Die Chance, dass der Mann lebend gefunden wird, ist gering.