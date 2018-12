Zwei Männer bei Wohnungsbrand in Schweinfurt verletzt

Ein 57 Jahre alter Bewohner der brennenden Wohnung und ein Verwandter wurden in eine Klinik gebracht. Laut Polizeipräsidium Unterfranken war der Notruf bei der Integrierten Leitstelle am Donnerstag gegen 19.55 Uhr eingegangen.

Die Feuerwehrleute konnten verhindern, dass das Feuer auf weitere Wohnungen in dem Gebäude in der Straße Am Herroth übergriff. Trotzdem mussten Anwohner das Haus zeitweise verlassen. Warum das Feuer ausbrach, war zunächst unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt.