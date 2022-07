Zwei Mädchen mit dem Zug quer durch Deutschland unterwegs

Am Mittwoch waren zwei Schwestern aus Kleinostheim im Alter von elf und 13 Jahren von einem Verwandtenbesuch in Karlstadt nicht mehr zurückgekehrt. Wie das Polizeipräsidium Unterfranken am Freitag mitteilte, meldete eine 31-Jährige aus Kleinostheim am Donnerstag ihre beiden Töchter im Alter von elf und 13 Jahren als vermisst. Die Kinder waren mit dem Zug unterwegs. Eine große Suchaktion blieb zunächst erfolglos. Dann, am frühen Freitagmorgen wurden sie wohlbehalten am anderen Ende von Deutschland entdeckt, in Schleswig-Holstein am Hauptbahnhof in Lübeck.

Am Bahnhof Dettingen vermutlich in den falschen Zug gestiegen

Laut Polizei waren die Schwestern am Bahnhof Dettingen in einen Zug in unbekannte Richtung eingestiegen. Anfangs hatte die Mutter noch über Handy Kontakt zu ihren Töchtern. Ihren Aufenthaltsort konnten sie der Mutter aber nicht mitteilen. Aufgrund der Angaben der Kinder ergaben sich vage Hinweise darauf, dass sie sich womöglich in Kleinostheim aufhalten könnten. Um die beiden vermissten Kinder zu finden, wurde am späten Donnerstagabend eine größere Suchaktion initiiert. Dabei kamen neben den Einsatzkräften von Polizei, Feuerwehr und dem Roten Kreuz auch ein Suchhund und eine Drohne zum Einsatz. Die Suche in Kleinostheim blieb erfolglos.

Endstation Lübeck, Hauptbahnhof

Am Freitag um 1.30 Uhr fanden Beamte der Bundespolizei die beiden Mädchen unverletzt am Hauptbahnhof in Lübeck. Wie die Schwestern dorthin gelangt sind, das ließ sich bislang nicht mehr zurückverfolgen.