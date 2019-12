Zwei Luxusautos in München angezündet

Ein Mercedes AMG SLS 63 – Neupreis rund 250.000 Euro - sowie ein Range Rover sind am frühen Freitagmorgen in München-Bogenhausen ausgebrannt. Anwohner hatten kurz vor halb vier Uhr einen lauten Knall gehört. Danach entdeckten sie die beiden brennenden Fahrzeuge am Fahrbahnrand. Sie waren dort in einem Abstand von etwa zehn Metern geparkt.

Fahrzeuge wurden völlig zerstört

Die verständigte Feuerwehr konnte die Brände zwar löschen, die zwei Fahrzeuge wurden allerdings völlig zerstört. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und sucht Zeugen.

Vor kurzem ging ein hochwertiger BWM in Flammen auf

Im Oktober erst hatten Unbekannte in der Isarvorstadt einen BWM i8, ein Hybrid-Fahrzeug angezündet. Der Schaden wurde auf 150.000 Euro beziffert. Die Polizei ging ebenfalls von Brandstiftung aus – vermutet wurden Täter aus dem linksextremen Spektrum.