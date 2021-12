Zwei Leichtverletzte nach Wohnungsbrand in Burglengenfeld

Nächtlicher Feuerwehreinsatz in Burglengenfeld im Landkreis Schwandorf: Die Bewohner eines Mehrfamilienhauses mussten in Sicherheit gebracht werden, nachdem in einem Schlafzimmer Feuer ausgebrochen war. Zwei Menschen wurden dabei leicht verletzt.