Zwei Leichtverletzte bei Unfall nahe Happurg

Der Unfall ereignete sich am Freitagabend gegen 19 Uhr. Der Polizei zufolge hatte ein Porsche-Fahrer beim Einbiegen auf die Staatsstraße 2236 nahe Happurg ein anderes Auto übersehen und krachte in das Fahrzeug, das in eine Böschung geschleudert wurde.

Sachschaden kann noch nicht beziffert werden

Beide Fahrer erlitten leichte Verletzungen und wurden in Krankenhäusern untersucht. Die Höhe des Sachschadens konnte die Polizei auf BR-Nachfrage zunächst nicht mitteilen.