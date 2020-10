Zwei Lastwagen prallen bei Weißenburg aufeinander

Lastwagenteile, Scherben und Reifenteile: Die Bundesstraße 2 bei Weißenburg (Lkr. Weißenburg-Gunzenhausen) glich einem Trümmerfeld. So beschreibt die Polizei den Anblick an der Unfallstelle. Zwei Lastwagen sind in der Nacht zum Dienstag (13.10.20) frontal ineinander gekracht.

Beide Lkw-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Die Fahrerhäuser der Lastwagen wurden dabei stark beschädigt, zum Teil zusammengequetscht. Die beiden Fahrer mussten von der Feuerwehr aus den Fahrzeugen befreit werden. Sie wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. In den Unfall wurde auch ein Auto verwickelt und dabei in den Graben geschoben.

Rettungshubschrauber konnte nicht landen

Ein zunächst angeforderter Rettungshubschrauber konnte die Unfallstelle auf der B2 bei Weißenburg wegen dichten Nebels in der Region nicht anfliegen, so die Polizei Mittelfranken. Ob Nebel auch bei der Unfallursache eine Rolle gespielt haben könnte, konnte die Polizei nicht sagen.