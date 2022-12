Zwei Klima-Aktivisten über Weihnachten in Präventivgewahrsam

Zwei Aktivisten der Gruppe "Letzte Generation" müssen sich nach Protestaktionen in München auf einen Gefängnisaufenthalt bis Anfang Januar einstellen. Ein Richter habe Präventivgewahrsam bis zum 5. Januar angeordnet, meldete die Polizei am Mittwoch. Sie hatten sich am Dienstagmorgen an einer Blockade der Einfädelungsspur von der A96 auf den Mittleren Ring in München-Sendling beteiligt.

Grund für das lange Festhalten sei eine "beharrliche Wiederholung" von Straßenblockaden. Einer der beiden Aktivisten war im letzten Präventivgewahrsam in den Hungerstreik getreten. Das teilte die "Letzte Generation" mit.

Herrmann: "Unbelehrbare Wiederholungstäter"

Für zwei weitere Aktivisten ordnete der Richter demnach einen Gewahrsam bis zum Sonntag (11. Dezember) an. Die Polizei selbst hatte nach eigenen Angaben jeweils nur eine Dauer von fünf Tagen für die vier Männer beantragt. Es werde während dieser Zeit aber ständig überprüft, ob die Voraussetzungen für eine Fortsetzung des Gewahrsams vorliegen. So war bereits in den vergangenen Wochen eine für 30 Tage ausgesprochene Präventivhaft vom Amtsgericht wieder verkürzt worden.

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) sagte im Innenausschuss des bayerischen Landtags, dass es sich bei allen der längerfristig in Gewahrsam genommenen Personen ausschließlich um "unbelehrbare Wiederholungstäter" handele mit teilweise mehr als fünf Aktionen alleine in München, manche zudem mit bundesweiter Vorgeschichte. "Die gewaltsame Durchsetzung eigener Vorstellungen - wie wir sie bei diesen Blockadeaktionen sehen - ist nicht vom Grundgesetz gedeckt", so Herrmann.

"Gewahrsam probates Mittel der Gefahrenabwehr"

Bei der überwiegenden Anzahl der Fälle in Bayern bestehe der Anfangsverdacht von Sachbeschädigungen, Nötigungen, Hausfriedensbrüchen sowie von Verstößen nach dem Bayerischen Versammlungsgesetz. Zudem bestehe weiter die hohe Gefahr, dass Rettungsfahrzeuge in den produzierten Staus stecken blieben und so bei Unglücksfällen nicht helfen könnten.

Nachdem die Aktivisten ihre Taten im Vorfeld öffentlichkeitswirksam ankündigten und umsetzten, sei die Anwendung des längerfristigen "Gewahrsams ein wirksames und probates Mittel der Gefahrenabwehr", sagte Herrmann. Hier handele es sich aber um keinen Automatismus. In jedem Einzelfall werde die Verhältnismäßigkeit geprüft.

Zuletzt 20 Blockadeaktionen in Bayern

Insgesamt seien in den letzten Wochen in München von den 68 bei den Blockaden beteiligten Klimaaktivisten insgesamt 40 in polizeiliche Gewahrsam genommen worden - 30 davon für eine Woche oder länger, sagte Herrmann.

Herrmann zufolge haben Klimaaktivisten seit dem 25. Oktober in Bayern bislang 20 Blockadeaktionen durchgeführt. 18 davon hätten sich in München ereignet, eine in Kempten und eine in Augsburg. Polizeilich verhinderte Versuche seien in der Gesamtzahl nicht eingerechnet. Zuvor hatte es über den Sommer eine fast zweimonatige Pause gegeben.

Bedford-Strohm bringt Innenminister und Klima-Aktivisten zusammen

Den Wunsch nach einer erneuten Pause für alle Beteiligten hatte am Dienstagabend Bayerns evangelischer Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm geäußert, der beide Seiten zu Gesprächen in seine Bischofsräume in München eingeladen hatte. Er wünsche sich bei den Protesten eine Art "Weihnachtspause". So könnten die Aktivistinnen und Aktivisten Kraft schöpfen, Polizeibeamte müssten keinen zusätzlichen Feiertagsdienst leisten und die Politik könnte sich auf ein entschiedeneres Handeln besinnen.

Von der Politik wünscht sich der Landesbischof ein entschiedeneres Handeln für den Klimaschutz. So müsse jetzt ein Tempolimit kommen - was ja auch die "Letzte Generation" fordert. Gegen Kritik aus den eigenen Reihen, die Kirche gefalle sich nur in der Mittlerrolle, wehrte sich Bedford-Strohm mit dem Hinweis, bei solchen Gesprächen wie dem gestrigen sei sie nicht in der Rolle einer neutralen Moderatorin. Man habe sich seit Jahrzehnten für den Klimaschutz stark gemacht. Das Gespräch der Protestierenden mit Innenminister Joachim Herrmann habe aber dazu beigetragen, sich besser in den anderen hineinzuversetzen, so Bedford-Strohm. Die Weihnachtstage sollten deshalb als Zeit der Besinnung, des Nachdenkens, des Kraftschöpfens genutzt werden.

"Letzte Generation" will Proteste weiterführen

Eine Sprecherin der "Letzten Generation" lobte am Mittwoch die positive Gesprächsatmosphäre. Sie betonte allerdings, dass von Seiten der Klimaaktivisten keine Weihnachtspause infrage komme, weil die Zeit zu sehr dränge. "Wir werden die Blockaden weiterführen und intensivieren", betonte sie.

In den vergangenen Tagen hatten die Klima-Aktivisten ihre Protest-Aktionen wieder deutlich verstärkt. Am Montag behinderten sie beispielsweise in und um München mehrfach den Verkehr auf den Straßen, indem sie auf Autobahn-Schilderbrücken geklettert waren oder sich beispielsweise am Stachus auf die Fahrbahnen geklebt hatten.

Besetzung von Schilderbrücken an Autobahnen

Auch am Dienstag waren sie mit mehreren Protestaktionen aktiv und verursachten damit Staus in und um München. Nach Angaben der Polizei protestierten Klima-Aktivisten auf jeweils einer Schilderbrücke an den Autobahnen A9 und A96.

Eine sechsköpfige Gruppe blockierte zudem den Verkehr an der ohnehin oft stauträchtigen Einmündung der A96 zum Mittleren Ring. Dort stand der Verkehr zeitweise auf mehreren Kilometern Länge.

Erneut auf Straße am Stachus in München festgeklebt

Am Dienstagabend protestierten elf Klimaschützerinnen und -schützer zudem erneut am Münchner Stachus. Acht Personen hatten sich nach Angaben der Polizei auf der Fahrbahn festgeklebt, eine neunte hat ihre Hand mit der Hand einer anderen sitzenden Person verklebt.

Beide Fahrtrichtungen des Altstadtrings waren deshalb blockiert. Die Fahrbahn musste kurzzeitig gesperrt werden. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es laut Angaben der Polizei aufgrund des geringen Verkehrsaufkommens am späten Abend nicht. Die Polizei war nach eigenen Angaben mit mehr als 50 Beamten im Einsatz.

Stadt München verteidigt Vorgehen von Montag

Nach der Klebe-Blockade von Klima-Aktivisten von Montagfrüh (05.12.) am Stachus sieht sich das Münchner Kreisverwaltungsreferat (KVR) Vorwürfen ausgesetzt. Die Behörde habe sich durch den erstmals erlassenen Versammlungsbescheid zum Handlanger der Gruppe "Letzte Generation" gemacht, finden Kritiker wie die Rathaus-CSU. Das KVR weist die Vorwürfe nun zurück.

Die Aktivisten hatten erstmals ihre Aktion am Stachus über die Presse angekündigt, aber nicht beim Kreisverwaltungsreferat (KVR) "angezeigt", so der juristische Fachausdruck. Dennoch hatte die Behörde dann einen Versammlungsbescheid erlassen und damit, wie die Kritiker finden, die Aktion gewissermaßen vorauseilend legitimiert.

Das KVR weist das nun zurück: Es brauche gar keine ausdrückliche Genehmigung für eine Versammlung, weil es nämlich ein Grundrecht darauf gebe, betont ein Sprecher. Wenn sie von einer geplanten Versammlung wisse, müsse die zuständige Behörde zudem aktiv werden und zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung gegebenenfalls Beschränkungen vornehmen – eben in einem Bescheid. Im konkreten Fall wurde zum Beispiel festgelegt, dass die Aktivisten sich nicht auf der Fahrbahn festkleben durften - was sie dann freilich trotzdem gemacht hatten.

KVR: Klima-Aktivisten nicht bevorzugt

Das KVR weist auch zurück, was vor allem in sozialen Medien zu lesen ist: Sinngemäß heißt es dort, die Klima-Aktivisten würden besser behandelt als die Kritiker der Corona-Maßnahmen bei ihren Aktionen. Diese wurden teilweise ebenfalls nicht angezeigt, aber vorab etwa in Telegram-Gruppen angekündigt. Allerdings habe es da dann keine konkreten Ansprechpartner für die Behörde gegeben, erklärt der Sprecher gegenüber dem BR. Deshalb habe man auch nicht mit Bescheiden, sondern per Allgemeinverfügungen die Auflagen für die Aktionen festgelegt.

