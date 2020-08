Tödlicher Zusammenstoß zweier Kleinflugzeuge in Schwaben

Am Freitagabend kurz vor 19 Uhr sind bei Weißenhorn im schwäbischen Landkreis Neu-Ulm zwei Kleinflugzeuge in der Luft zusammengestoßen. Einer der Flieger konnte laut Polizei auf dem etwa zwei Kilometer entfernten Flugplatz Weißenhorn landen, der andere stürzte ab. Der 52-jährige Pilot der Absturzmaschine sei noch an der Unfallstelle gestorben.

Insassen des zweiten Flugzeuges unverletzt

Die Polizei verständigte inzwischen die Angehörigen. In dem Flieger, der landen konnte, befand sich laut Polizei neben dem Piloten noch ein weiterer Insasse. Die beiden 52 und 73 Jahre alten Männer sind laut Polizei unverletzt geblieben.

Ursache des Zusammenstoßes unklar

Weshalb die beiden einmotorigen Propellermaschinen in der Luft kollidierten, ist laut Polizei im Moment noch unklar. Zur Klärung der Unfallursache wird jetzt ein Gutachter der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung in Braunschweig hinzugezogen. Heute sei allerdings mit keinem Ergebnis mehr zu rechnen.

Laut dem Polizeisprecher ereignete sich das Unglück bei strahlend blauem Himmel. Schlechte Sicht könne als Unfallursache insofern ausgeschlossen werden.

Auch Ultraleichtflugzeug abgestürzt

Erst am Morgen hatte es in Bad Endorf im Landkreis Rosenheim einen Zwischenfall im Flugverkehr gegeben: Der Pilot eines Ultraleichtflugzeugs stürzte mit seiner Maschine neben einer stillgelegten Eisenbahnstrecke ab. Grund dafür war offenbar ein missglücktes Landemanöver. Der Pilot blieb weitgehend unverletzt.