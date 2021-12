Zwei-Klassen-Gesellschaft bei Glühweinbuden in Nürnberg

Ein Abend auf dem Ludwigsplatz in der Nürnberger Innenstadt. Zwischen den Kaufhäusern steht eine bunt geschmückte Bude. Es blinkt und glitzert. Aus den Lautsprechern rieselt Musik. Trotzdem will sich bei den Besuchern an den Stehtischen keine richtige Weihnachtstimmung einstellen. "Ich finde es schade, das hier nur alkoholfreier Glühwein ausgeschenkt wird", sagt eine junge Frau. Ihr Gegenüber wärmt sich die Finger an dem Glas mit Kinderpunschglas. "Der schmeckt auch mal wieder gut", sagt sie. Aber wenn sie freitagabends mit Freunden in der City wäre, dann müsste es schon richtiger Glühwein sein.

Budenbetreiber sind in Erklärungsnot

Der Null-Prozent-Punsch ist Vorgabe der Stadt Nürnberg. Denn an Buden, die als Ersatz für den Christkindlesmarkt überall in der Innenstadt aufgestellt wurden, gelten strenge Regeln. Mike Teiche steht hinter der Theke und zapft. "Gerade am Wochenende waren die Leute entsetzt, dass wir keinen alkoholischen Glühwein mehr ausschenken durften", sagt er. Immer wieder hat er die Lage erklären müssen. "Die Leute haben nur gestaunt, es war furchtbar."

Glühwein in der Eisdiele ist erlaubt

Zwanzig Meter von Teiches Bude zeigt sich ein ganz anderes Bild. Hier stehen Gäste vor einer umdekorierten Eisdiele. In ihren Bechern dampft richtiger Glühwein mit Alkohol. Der Ausschank hier ist ganz legal. Und auch im Café daneben ist Außengastronomie unter 2G-Vorgaben erlaubt - mit Glühwein und Schuss. Warme Decken auf den Stühlen, fast alle der kleinen Tische sind belegt. Es scheint, Nürnberg ist in Sachen Glühweinausschank eine Zwei-Klassen-Gesellschaft.

Ordnungsamt verbietet den Konsum von Alkohol in der City

Grund dafür ist das Alkoholkonsumverbot, das das Ordnungsamt in Teilen der Innenstadt erlassen hat. Die Glühweinbuden seien eine kurzfristige Sondernutzung, erläutert Robert Pollack vom Ordnungsamt. Sie haben weder innen noch außen Sitzplätze. "Sie sind mitten in der Alkoholverbotszone. Das heißt, jeder Kunde der sich dort ein alkoholisches Getränkt kauft, würde Gefahr gehen, gegen die Alkoholkonsumverbotszone zu verstoßen." Die anderen Gastro-Betriebe haben die Erlaubnis, im Freien auszuschenken – im Sommer Eiskaffee und im Winter dann eben Glühwein.

Anwalt will gegen Verordnung klagen

Für welchen Glühweinausschank gilt nun was? Die Regelung ist für die für Normalbürger sicher nur schwer zu verstehen. Der Nürnberger Rechtswalt Eser Polat will dagegen klagen. Er bezweifelt "einen kausalen Zusammenhang zwischen der Verhängung von Alkoholkonsumverbotszonen und der tatsächlichen Infektionsgefahr". Und wenn die Regelung nicht vor Corona schütze, dann dürfe der Staat mit seiner Verordnung auch nicht so massiv eingreifen. Polat hält die Verordnung "für eine unnötige, unnütze Symbolpolitik, die keinen Menschen davor bewahren wird, ins Krankenhaus zu müssen".

Aus seiner Sicht bringt die neue bayerische Verordnung also nichts als Verwirrung. Deshalb will der Anwalt in den kommenden Tagen Klage gegen die Freistaat Bayern einreichen. Schon einmal hat Polat, der wie er selbst sagt, dreimal geimpft ist und sich an die Maskenpflicht hält, gegen eine Corona-Verordnung der Stadt Nürnberg geklagt. Er hat unter anderem erreicht, dass die Stadt nachbessern und die Zone verkleinern musste, in der Maskenpflicht galt.

Bereits über 400 Betriebe wurden kontrolliert

Das Ordnungsamt hat inzwischen angekündigt, die aktuellen Zonen für ein Alkoholkonsumverbot gemeinsam mit der Polizei intensiv zu kontrollieren. "Die Flächen für erlaubte Außengastronomie müssen künftig klar gekennzeichnet sein", sagt Robert Pollak vom Ordnungsamt. "Der Glühwein an sich ist ja nicht gefährlich. Gefährlich ist es, wenn Menschentrauben eng zusammenstehen Schulter an Schulter."

Forderung nach Abstandgebot auch im Freien

Mehr als 400 Betriebe in der Stadt wurden bereits kontrolliert. Bei einigen wurde zum Beispiel festgestellt, dass sie keine Genehmigung für den Außenausschank mehr hatten. Ansonsten seien die Regeln weitgehend eingehalten worden. "Man merkt schon, dass es bei vielen Betreiben eine große Unsicherheit hinsichtlich der G-Regelungen gibt", sagt Pollack. Als Problem sieht er, dass es in der Außengastronomie bei 2G keinerlei Einschränkungen gebe. "In der Innengastronomie kann man durch das Sitzen in der Regel einen ausreichenden Infektionsschutz wahren. Was beim Stehen draußen nicht möglich ist." Hier rechnet Pollack aber mit einer Verschärfung der Regeln.