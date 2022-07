Zwei Kinder unter Verletzten nach Unfall auf A73 bei Coburg

Bei einem Unfall auf der A73 am Sonntag sind fünf Menschen verletzt worden, darunter zwei Kinder. Wie die Polizei mitteilte, hat ein 48 Jahre alter Autofahrer beim Spurwechsel ein von hinten kommendes Auto übersehen.

Fünf Verletzte werden in Krankenhaus gebracht

Durch den Zusammenstoß seien beide Fahrzeuge in die Mittelleitplanke geschleudert worden. Der Unfallverursacher, seine Frau, seine beiden Kinder und die Fahrerin des anderen Pkw seien bei dem Unfall leicht verletzt worden. Rettungskräfte brachten die Verletzten in ein Krankenhaus. Die A73 musste an der Unfallstelle wegen Trümmerteilen auf der Fahrbahn in beide Richtungen gesperrt werden. Der Sachschaden beträgt 60.000 Euro.