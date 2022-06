Zwei junge Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Unfall in der Gemeinde Litzendorf im Landkreis Bamberg sind am Montagabend zwei Motorradfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, hat wohl ein technischer Defekt zu dem Unfall geführt.

Unfall nahe Litzendorf: Motorradfahrer stoßen zusammen

Demnach habe ein 17-jähriger Motorradfahrer gegen 18.40 Uhr auf der Staatsstraße 2281 in Richtung Hollfeld bemerkt, dass sein Motorrad von selbst die Geschwindigkeit reduzierte. Um einen am rechten Fahrbahnrand hinter ihm fahrenden 19 Jahre alten Motorradfahrer vorbeizulassen, habe er sein Bike in Richtung Fahrbahnmitte gelenkt. Zum selben Zeitpunkt habe der schneller fahrende 19-jährige Motorradfahrer in dieselbe Richtung gelenkt und es sei zum seitlichen Zusammenstoß der beiden Maschinen gekommen.

17-Jähriger und 19-Jähriger schwer verletzt

Beide Fahrer verletzten sich schwer und wurden von Rettungskräften in Krankenhäuser gebracht. Der Sachschaden liegt bei rund 8.000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten Polizeibeamte zudem fest, dass der 19-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnisklasse ist.